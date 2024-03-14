خسائر بـ 24 تريلوين دولار.. 3 سيناريوهات لانهيار الاقتصاد العالمي على يد الاحتباس الحراري

حرارة ترتفع إلى درجات لا تطاق وفيضانات تغرق وتدمر وسيول تجرف البيوت وأشجار تحترق ومحيطات متجمدة تذوب، تلك هي الصورة لعالمنا اليوم بسبب الاحتباس الحراري الذي يزداد حدته يوم عن الآخر ويدفع الأرض إلى الخسارة بكافة أشكالها.

انهيار اقتصادي ضريبة الاحتباس الحراري

مع تفاقم الأوضاع حذرت دراسة جديدة من أن ظاهرة الاحتباس الحراري قد تكلف العالم ما يصل إلى 24 تريليون دولار، على مدى السنوات الـ 36 المقبلة.

ويعتقد الباحثون أنه بحلول عام 2060، ستنتشر الاضطرابات الاقتصادية عبر صناعات متعددة مثل السياحة والنقل وإنتاج الغذاء والرعاية الصحية.

كيف يهزمنا الاحتباس الحراري؟

موجات الحر التي تجعل الجو حارًا للغاية بالنسبة لنمو المحاصيل ستكلف الصناعة المليارات، في حين أن الفيضانات الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه البحر ستتطلب بناء بنية تحتية جديدة باهظة الثمن.

ومع التعرض للحرارة سيصاب الأشخاص بالأمراض ومن ثم تزداد التكاليف الصحية، في حين أن التوقف عن العمل سيؤثر على الشركات عندما يكون الجو حارًا جدًا بحيث لا يمكن العمل.

آثار مدمرة لا تنتهي

بحثت العديد من الدراسات المناخية في عدد الأشخاص الذين يمكن أن يقتلوا بسبب تغير المناخ، لكن هذه الدراسة الجديدة تأخذ في الاعتبار التأثيرات غير المباشرة في سلسلة التوريد العالمية.

وقاد الدراسة الجديدة البروفيسور دابو جوان في كلية بارتليت للبناء المستدام بجامعة كوليدج لندن، والذي وصف الآثار الاقتصادية لتغير المناخ بأنها مذهلة.

وقال: "تزداد هذه الخسائر سوءا كلما ارتفعت درجة حرارة الكوكب، وعندما تأخذ في الاعتبار التأثيرات على سلاسل التوريد العالمية، فإنها تظهر كيف أن كل مكان معرض للخطر الاقتصادي".

تشمل التأثيرات المناخية لانبعاثات الغازات الدفيئة حالات الجفاف وحرائق الغابات وارتفاع مستويات سطح البحر وموجات الحر الأكثر شدة والظواهر الجوية المتطرفة مثل العواصف الاستوائية.

ويشير الباحثون إلى أن الآثار المترتبة على مثل هذه الأحداث سوف تنتقل من صناعة إلى أخرى لأنها كلها مترابطة، إذا أصبحت البلدان شديدة الحرارة أو تعاني من كوارث مرتبطة بالمناخ مثل الفيضانات، فسيكون السياح أقل ميلاً للزيارة مما سيضر باقتصاد البلاد.

وتشير الدراسة إلى جمهورية الدومينيكان كمكان سيشهد تراجعا في السياحة فيه حيث يصبح مناخها دافئا للغاية بحيث لا يجذب المصطافين.

تشمل الصناعات في البلاد التي تعتمد على السياحة التصنيع والبناء والتأمين والخدمات المالية والمعدات الإلكترونية، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى جعل الجو حارا للغاية بحيث لا تتمكن المحاصيل من النمو وأكثر عرضة للأمراض من خلال تسهيل ظهور سلالات ممرضة جديدة.

3 سيناريوهات للخسائر المتوقعة من الاحتباس الحراري

بالنسبة للدراسة، نظر الفريق في الخسائر الاقتصادية المتوقعة عبر ثلاثة سيناريوهات متوقعة للاحتباس الحراري، تسمى المسارات الاجتماعية والاقتصادية المشتركة (SSPs) استنادًا إلى مستويات الانبعاثات العالمية المتوقعة المنخفضة والمتوسطة والعالية.

في أفضل السيناريوهات، يتحول العالم نحو مسار أكثر استدامة، ويتم الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وترتفع درجات الحرارة العالمية بمقدار 2.7 درجة فهرنهايت (1.5 درجة مئوية) فقط عن مستويات ما قبل الصناعة بحلول عام 2060.

في سيناريو منتصف الطريق، والذي يعتقد معظم الخبراء أن الأرض موجودة الآن، لا تتحول اتجاهات المناخ حقًا عن الأنماط التاريخية وترتفع درجات الحرارة العالمية بنحو 5.4 درجة فهرنهايت (3 درجات مئوية).

ولكن في السيناريو الأسوأ المخيف، يعيش البشر في عالم من 'النمو السريع وغير المقيد في الناتج الاقتصادي واستخدام الطاقة' وترتفع درجات الحرارة العالمية بمقدار كبير قدره 12.6 درجة فهرنهايت (7 درجات مئوية).

ويعتقد الفريق أن الخسائر الاقتصادية المتوقعة ستكون ما يقرب من خمسة أضعاف في ظل أعلى مسار للانبعاثات مقارنة بأدنى مسار.