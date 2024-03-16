دعوات لـ أكل الثعابين بدلًا من الدجاج واللحم والسمك.. ما الأسباب ؟

رغم قدرة الثعابين على لدغ الأشخاص لدغات قوية يمكن أن تكون مميتة، إلا أن من أجل البيئة والتغيرات المناخية هناك دعوات لضم الثعابين إلى قائمة الطعام وسفرتك، حيث يقول العلماء أن الثعابين يجب أن تكون على قوائم الطعام على الأقل بالنسبة لأولئك الذين يريدون القيام بدورهم للمساعدة في إنقاذ الكوكب.

ويزعم خبراء من جامعة ماكواري في سيدني أن تناول الثعابين أفضل للبيئة من تناول لحم البقر أو الدجاج أو حتى السمك، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

لماذا الثعابين أفضل من الدجاج ؟

لا تحتاج الثعابين إلى تناول الكثير من الطعام لأنها لا تستهلك الكثير من الطاقة، وتنمو بسرعة، وبالمقارنة، يتم تربية الدجاج ولحم البقر بشكل مكثف ويتطلب مساحات شاسعة من الأراضي والأعلاف، مما يسبب ضغطا على الموارد الطبيعية.

نمو الثعابين وامتناعها عن الطعام

وقد أوضح فريق العلماء، بقيادة الدكتور دانييل ناتوش، حجتهم في دراسة جديدة، أنه بقياس معدلات نمو 4601 ثعبانًا كبيرًا من نوعين وهم الثعبان الشبكي والثعبان البورمي في مزارع في تايلاند وفيتنام، فكلا النوعين غير سامين ويتم استزراعهما في آسيا للحصول على جلودهما ولحومهما.

تم تغذية الثعابين بمجموعة متنوعة من البروتينات من مصادر محلية، بما في ذلك القوارض التي تم اصطيادها من البرية ونقانق لحم الخنزير والدجاج ودقيق السمك.

ووجد الباحثون أن كلا النوعين من الثعابين نما بسرعة على مدى 12 شهرا على الرغم من عدم حاجتهما إلى الغذاء بشكل متكرر مثل الحيوانات الحيوانية الأخرى مثل الدجاج والأبقار.

وأظهرت القياسات المنتظمة للثعابين أنها استمرت في النمو حتى عند إعطائها طعامًا أقل من مرة واحدة في الأسبوع، وقال الدكتور ناتوش: "إنهم ما زالوا ينموون، وبمعدلات أسرع من تغذية الدجاج والخنازير والأبقار والصراصير وسمك السلمون بشكل متكرر".

حتى عندما لم تأكل لمدة 4.2 أشهر، نجت الثعابين وفقدت بعض الوزن ولكن بمعدلات بطيئة، واستأنفت النمو السريع بمجرد استئناف التغذية.

من المثير للدهشة أن الثعابين الكبيرة يمكنها البقاء لمدة عام تقريبًا دون طعام وتظل على قيد الحياة،وأضاف الدكتور ناتوش: "إذا لم تطعم دجاجة لمدة ثلاثة إلى خمسة أيام فإنها تموت".



الثعابين أكثر تكيفا مع التغيرات المناخية

وهذا هو السبب في أنها حيوانات مذهلة لمستقبل تتزايد فيه التقلبات المناخية والتقلبات الاقتصادية وتقلبات الموارد، وإنها المصدر الأكثر كفاءة ومرونة للبروتين المعروف حتى الآن.

ووجد الفريق أيضًا أن إناث الثعابين تنمو بشكل أسرع من الذكور، وهو اختلاف قائم على الجنس وهو أمر شائع في الثعابين بشكل عام.