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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حقيقة حذف مناهج من صفوف النقل والشهادة الإعدادية.. تفاصيل

المدارس
المدارس

أكد الكاتب الصحفي محمد الشرقاوي، أنه لا يوجد تعديل للمناهج الخاصة بالتربية والتعليم، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي حذف في المناهج الخاصة بصفوف النقل والشهادة الإعدادية، خاصة أن الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم تعد قبل بداية العام الدراسي.

 

وقال محمد الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، و"عبيدة"، أنه سيكون بدء الإمتحانات لشهادات النقل يوم 5 مايو، ونهاية المناهج يوم 30 أبريل، وتم مراعاه مواعيد الأعياد.

 

وتابع الكاتب الصحفي محمد الشرقاوي، أن فترة كورونا غيرت الخريطة الزمنية وتم حذف أجزاء من المناهج، تغيير الخرية الزمنية لا يتم تغييره إلا في الأحداث الكبرى التي تؤثر في سير العملية التعليمية.

وزارة التربية والتعليم المناهج العام الدراسي شهادات النقل مواعيد الأعياد

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