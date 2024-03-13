للمرة الثانية| تعديل جديد بموعد امتحانات النقل والاعدادية بسبب اعياد المسيحيين ..تفاصيل

قررت وزارة التربية والتعليم والتعلميم الفني ، تغيير موعد امتحانات الترم الثاني 2024 للمرة الثالثة على التوالي .

حيث وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعقد امتحانات الترم الثاني 2024 ( امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم ٨ مايو ٢٠٢٤ بدلا من 4 مايو 2024 ، على ان تنتهي امتحانات النقل والاعدادية يوم ٢٣ مايو ٢٠٢٤، وذلك مراعاة لعدم عقد أية امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين .

ومن المقرر أن تتولى كل مديرية مسئولية وضع جداول الامتحانات والإعلان عنها، حيث تعقد امتحانات مراحل النقل على مستوى الإدارات التعليمية، كما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات التعليمية.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد امتحانات نهاية العام الدراسي للدبلومات الفنية في موعدها المعلن بداية من يوم ٢٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى ٦ يونيو ٢٠٢٤.

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد امتحانات شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة وفقا للجدول المعلن بداية من يوم ١٠ يونيو المقبل وحتى يوم ٢٠ يوليو المقبل.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا رسميا عاجلا لجميع مديريات التربية والتعليم ، أعلنت خلاله عقد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية للدور الأول 2024 بكافة نوعياتها بدءا من يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 بدلا من 1 يونيو 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المقرر أن تستمر امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية للدور الأول 2024 ، حتى يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 العملية عقب انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية وفقا للجداول التي تصدر من لجان الإدارة المختصة بهذا الشأن ، وذلك بعد أن كان محددا لها في وقت سابق ان تبدأ يوم 25 مايو 2024.