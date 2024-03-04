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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم يكشف تفاصيل امتحانات الثانوية العامة ومواصفات الأسئلة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أن مواصفات امتحانات الثانويه العامه لهذا العام هي نفس مواصفات العام الماضي دون أي تغيير.

وكشف زلطة في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن اجتماع وزير التربية والتعليم رضا حجازي مع اللجنة المسؤولة عن وضع للامتحانات كان يهدف إلي اتخاذ عدد من التوجيهات والإجراءات المشددة لعدم تسريب الامتحان ووضع الجدول الخاص بالامتحانات مراعيا الفترات الزمنية ما بين كل امتحان والثاني ،والبدء بالمواد غير المضافة للمجموع يوم ١٠ يونيو ثم المواد المضافة للمجموع يوم ٢٢ يونيو.

وأشار إلى أن إعلان الجدول مبكرا بعد الانتهاء من الاجتماع مع اتحاد طلاب مصر هي رسالة طمأنة للطلاب، مؤكدا أن وزير التربية والتعليم أصدر توجيهات صارمة مع رؤساء المواد والمتعلقة بالصياغة الفنية للأسئلة بأن تكون واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل ويكون عدد الأسئلة مناسب لزمن الامتحان و أن يكون توزيع الدرجات على الأسئلة المقالية يكون على خطوات الحل وأن يكون هناك وضع نماذج مختلفة لإجابات الأسئلة المقالية.


 

التربية والتعليم الإعلامية إنجي أنور المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة برنامج مصر جديدة

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