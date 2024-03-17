إعلام فلسطيني: مدفعية الاحـتلال الإسرائيلي تستهدف مناطق «القرارة والزنة» جنوب قطاع غزة

قالت وسائل إعلام فلسطينية، ارتفاع عدد ضحـايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلا في حي بشارة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة إلى 12 شهـيدًا، وجاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأكدت ، أن مدفعية الاحـتلال الإسرائيلي تستهدف مناطق القرارة والزنة بـ خان يونس جنوبي قطاع غزة.