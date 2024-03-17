شعبة السيارات: عدم وجود مخزون كاف من السيارات سبب ظهور "الأوفر برايس"

قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، إننا في المرحلة الثالثة والأخيرة من مبادرة الإفراج عن سيارات المصريين بالخارج، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الأخيرة، أثر ارتفاع العملة وسعرها في السوق الموازي في مصر، على مبادرة استيراد سيارات المصريين من الخارج.

وقال منتصر زيتون، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه خلال عام 2023، كانت مبيعات السيارات وصلت لـ 100 ألف سيارة، منها 25 ألف سيارة من من الخارج".

وتابع عضو الشعبة العامة للسيارات، أن عدم وجود مخزون كاف من السيارات ساهم في وجود ظاهرة "الأوفر برايس"، مؤكدا أن إرتفاع السعر ساهم في حالة الركود التضخمي، مما ساهم في قلة حركة الشراء بشكل كبير.