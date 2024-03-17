شعبة السيارات: صفقة رأس الحكمة واتفاقية صندوق النقد ساهمت في ضبط السوق

أكد منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، أن صفقة رأس الحكمة واتفاقية صندوق النقد الدولي، جعلت هناك انتعاشة في سعر صرف العملة، مما ساهم في ضبط سوق السيارات.

وقال منتصر زيتون، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلاميات “رشا مجدي و عبيدة”، أنه على الرغم من تراجع أسعار السيارات، إلا أنه في حالة رغبة الشخص، في شراء السيارات بالتقسيط، فأن هناك ارتفاع في الأقساط.

وتابع عضو الشعبة العامة للسيارات، انه خلال عام 2023، كانت مبيعات السيارات وصلت لـ 100 ألف سيارة، منها 25 ألف سيارة من من الخارج".