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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يوجه بصيانة كشافات إنارة الشوارع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أجرت رئاسة مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، حملة صيانة وإصلاح أعطال ورفع كفاءة أعمدة الإنارة ، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عددا من قرى المركز ، وذلك خلال 24ساعة.

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وأشرف على الحملة محمود عيسي رئيس مركز ومدينة طنطا ، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 34 كشافًا وتركيب 15 كشاف ولمبات ليد جديدة فى نطاق عددا من قرى المركز ، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

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وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على متابعة أعمال الصيانة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.

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