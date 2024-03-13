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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة طنطا يهنئ حاتم أمين بتعيينه نائبا للدراسات العليا والبحوث

جامعة طنطا
جامعة طنطا

استقبل الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا بمكتبه اليوم الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

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قدم الدكتور محمود ذكي التهنئة للدكتور حاتم أمين بمناسبة صدور قرار جمهورى بتعيينه نائباً لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

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خلال اللقاء ناقش رئيس الجامعة الخطة الاستراتيجية للجامعة، وخطة تطوير منظومة الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة والقواعد المنظمة للعمل، متمنيا  للدكتور حاتم أمين التوفيق والسداد في مهام عمله الجديد، وتحقيق مزيد من النجاح  بمنظومة الدراسات العليا والبحوث بالجامعة.

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