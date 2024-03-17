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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفارة الروسية بمصر تفتح أبوابها لإجراء الانتخابات الرئاسية |تفاصيل الاقتراع

السفارة الروسية في
السفارة الروسية في القاهرة تجري الانتخابات الرئاسية الروسية

تقام، اليوم الأحد، في السفارة الروسية بالقاهرة الانتخابات الرئاسية الروسية والتي يتنافس بها 4 مرشحين وهم المرشح المستقل الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين، وليونيد سلوتسكي مرشح الحزب الليبرالي الديموقراطي، نيكولا خاريتونوف مرشح الحزب الشيوعي، وفلاديسلاف دافانكوف مرشح حزب الناس الجدد.

وقال مصدر بداخل السفارة الروسية في القاهرة، في تصريحات لـ صدي البلد، إن الانتخابات الرئاسية الروسية تقوم في 3 أماكن داخل مصر وهي السفارة الروسية في القاهرة والقنصلية الروسية في الإسكندرية والقنصلية في الغردقة، بإمكان المواطن الروسي أن يتوجه إلى أحد هذه الأماكن الثلاثة ويدلي بصوته.

وأضاف المصدر أن السفارة الروسية والقنصليات فتحت أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم منذ الساعة 8 صباحا، وسيتم غلق صناديق الاقتراع في الساعة 8 مساء.

وأشار إلى أن الانتخابات الروسية تقوم حاليا على مستوي العالم أجمع على مستوي كل السفارات والدبلوماسيات الروسية حول العالم تقوم في هذا الوقت بالانتخابات في وقت واحد، لافتة إلى أن الانتخابات في كل السفارات والقنصليات حول العالم تتعلق بشكل مباشر باللجنة المركزية للانتخابات في روسيا.

وأوضح المصدر في السفارة الروسية، أن هناك حوالي 30 ألف مواطن روسي في مصر لديهم حق الانتخاب في الانتخابات الروسية، ولكن من المتوقع أنه لن يكون هذا العدد بالكامل يدلي بصوته لأن هناك أناسًا مسافرين وأشخاصًا سيدلون بأصواتهم في أماكن آخري، كما أن هناك مواطنين روس مقيمين في مصر ولكن لا توجد معلومات بشأنهم لأن من لهم حق الانتخاب هم المسجلين في أقسام القنصلية.

وعن الخطوات التي يلزم الناخب الروسي أخذها للإدلاء بصوته، قال المصدر إن النظام في مصر أن يأتي المواطن الروسي ومعه جواز السفر الخاص به ويتم تسجيل المعلومات الخاصة به وعنوانه المقيم به في مصر أو روسيا، وبعد ذلك يأخذ ورقه الانتخابات للإدلاء بصوته.

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