خلال الانتخابات.. هجوم بقنابل حارقة على السفارة الروسية في مولدوفا

أفادت وكالة "تاس" الروسية، بأن هجومًا بقنابل حارقة وقع على مقر السفارة الروسية في مولدوفا.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، نقلت الوكالة عن السفارة الروسية قولها إن رجلًا ألقى قنبلتين حارقتين في باحة السفارة الروسية في العاصمة المولدوفية تشيسيناو، حيث يجري التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية اليوم الأحد.

وأضافت أن الشرطة المولدوفية اعتقلت الرجل.

وكانت الانتخابات الرئاسية الروسية دخلت يومها الـ3 والأخير غداة إغلاق صناديق الاقتراع أمس السبت بنسبة تصويت تجاوزت 58% رغم محاولات عرقلة التصويت بالهجمات السيبرانية والأنباء المضللة.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا الاتحادية أن نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات في كامل البلاد بلغت 60% حتى الساعة 9:28 بتوقيت موسكو.

وأضافت لجنة الانتخابات الروسية، أنه تم صد 260 ألف هجوم سيبراني على نظام التصويت الإلكتروني.