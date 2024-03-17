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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

في اليوم العالمي له.. إطلاق حملة عالمية بعنوان «الأزهر منبر الوسطية والاعتدال»

اليوم العالمي للأزهر
اليوم العالمي للأزهر

أطلق فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بإندونيسيا، حملة عالمية بمناسبة مرور 1084 عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر، والتي توافق السابع من شهر رمضان المعظم من كل عام، تحت شعار "الأزهر منبر الوسطية والاعتدال".

إطلاق حملة عالمية بعنوان "الأزهر منبر الوسطية والاعتدال" احتفاءً باليوم العالمي للأزهر  

تهدف الحملة العالمية إلى التعريف بدور الأزهر الشريف فى نشر الوسطية والاعتدال وصحيح الدين من خلال عدد من الأنشطة (ندوات ومحاضرات وتسجيلات مرئية) تقوم بها الفروع الخارجية علي مستوي العالم.
كما تهدف الحملة إلى تأكيد مواصلة الأزهر الشريف لدوره التاريخي العظيم منذ نشأته وحتى اليوم في نشر ثقافة السلام والتعايش الإنساني ونشر الدين السمح ليبقى دائما حصن حصين لكل المسلمين في شتى أنحاء العالم الإسلامي.

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