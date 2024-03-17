اليوم.. الأزهر يحتفي بالذكرى الرابعة والثمانين بعد الألف على تأسيس جامعه

يحتفي الأزهر الشريف، غدا الأحد، بذكرى مرور (١٠٨٤) عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر، والتي توافق السابع من شهر رمضان المبارك من كل عام، وذلك بحضور أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، ولفيف من كبار علماء وقيادات الأزهر الشريف.

وتتضمن الفعالية، التي تنطلق في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا في رحاب الجامع الأزهر، مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تبرز تاريخ الجامع الأزهر وهيئاته العلمية والتعليمية المختلفة، ومساهمات أبرز شيوخه وعلمائه، ومواقف الأزهر من قضايا الأمة قديمًا وحديثًا، كما سيتم عرض فيلما وثائقيا عن الأزهر وتاريخه، وفي ختام اليوم ينظم الجامع إفطارًا جماعيًّا للمصلين.

