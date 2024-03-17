تقديم الخدمات العلاجية لـ 8 آلاف مواطن على نفقة الدولة خلال فبراير بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن مديرية الصحة بالمنيا قدمت خدمات العلاج على نفقة الدولة لعدد 8 آلاف و 298 مواطناً خلال شهر فبراير الماضي، بتكلفة بلغت 16 مليون و566 ألف جنيه، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للحالات الأولى بالرعاية مع إجراء فحص دقيق وشامل لبيان مدى احتياجها للتدخل السريع.

من جانبه استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، جهود المديرية في تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة خلال الشهر الماضي، لافتاً إلي أنه تم تقديم خدمات العناية المركزة والعمليات الجراحية والمناظير لعدد 2024 حالة، كما تم تقديم خدمات العلاج الخارجي أمراض (الباطنة- الروماتويد- الأمراض المناعية- أمراض القلب والصدر) لعدد 6147 حالة، وتقديم خدمات الغسيل الكلوي لعدد 190 حالة بإجمالى 2470 جلسة غسيل كلوى، مشيراً إلى حرص فريق إدارة العلاج علي نفقة الدولة على متابعة الحالات باستمرار والتأكد من عمل اللازم لهم.