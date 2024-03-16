محافظ المنيا: الدولة تسعى للتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتوسع في المبادرات الاقتصادية، لافتا إلى ضرورة تكاتف جميع شركاء التنمية من مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ايماناً بدورها في المشاركة المجتمعية.

أشاد المحافظ بدور جمعية الأورمان في إطلاق المبادرات الإنسانية والمساعدات لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً، وتقديم كافة أوجه الرعاية ًوالدعم لهذه الفئة حيث قدمت الأورمان ١٥٠٠ كرتونة مواد غذائية كدفعة أولى لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المعظم، وذلك لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر في الشهر الكريم حيث تتم عملية التوزيع على مستوى مراكز وقرى المحافظة.

