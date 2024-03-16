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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قومي المرأة بالمنيا يطلق مبادرة مطبخ المصرية خلال شهر رمضان

مطبخ المصرية
مطبخ المصرية

أطلق فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا، مبادرة "مطبخ المصرية"  كأحد أنشطة المجلس على مستوى محافظات الجمهورية طوال أيام الشهر الكريم، حيث تهدف المبادرة إلى إتاحة فرص إنتاج وجبات جاهزة تقدم خدمة إطعام  للأسر الأكثر احتياجًا كأحد مخرجات هذا التدريب من خلال إقامة مطبخ مجتمعي ذي بعد تنموي مستدام.

 

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من جانبها،  قالت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا ، إن مبادرة "مطبخ المصرية"  تنتج وجبات إفطار توزع بقرى ومراكز مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة ، وذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، حيث يقوم "مطبخ المصرية" بتوفير فرص تدريب، وإنتاج حرفي للسيدات والفتيات، باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطهى، وإعداد الوجبات، ليصبحن طاهيات محترفات.

وأوضحت أبو سمرة ، أن السيدات والفتيات تلقين تدريبا على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة، للتعرف علي طرق التخطيط، وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى، والوجبات الجاهزة، وطرق حساب الكميات الاقتصادية، والالتزام بمعايير جودة الغذاء، والتخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ.

وفى ذات السياق ، واصل المجلس القومي للمرأة، أنشطته وفعالياته استكمالا لسلسلة تدريبات التثقيف المالي بقرى حياة كريمة، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لتمكين سيدات قري المبادرة ( المرحلة الثانية ) حيث تم تدريب عدد من السيدات بقريتي الشيخ عطا - الشيخ فضل بمركز بنى مزار .

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المجلس القومى للمرأة المشاركة المجتمعية خلال شهر رمضان المعظم مطبخ المصرية فرص تدريب طاهيات محترفات الوجبات الجاهزة السيدات والفتيات التثقيف المالي

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