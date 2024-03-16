تموين المنيا يضبط 133 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط 133 مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أوضح عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 111 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز جاءت بواقع 17 مخالفة بمركز ديرمواس، و٦ بمركز مغاغة، و22 بمركز أبوقرقاص، و16 بمركز سمالوط، ومخالفتين بمركز العدوة، و11 بمركز ملوي، و6 بمركز بني مزار، و31 بمركز مطاي، و22 مخالفة في مجال متابعة الأسواق، جاءت بواقع 4 مخالفات بمركز مغاغة، ومخالفة بمركز العدوة، و12 مخالفة ببندر ملوي، و3 بمركز بني مزار، ومخالفتين بمركز مطاي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.