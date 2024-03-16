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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا: إفتتاح 12 مسجدا فى 5 مراكز لاستقبال المصلين في رمضان

افتتاح 5 مساجد بالمنيا
افتتاح 5 مساجد بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا مديرية الأوقاف باستمرار متابعة المساجد والساحات وتكثيف حملات النظافة والتعقيم والالتزام بكافة تعليمات رئاسة مجلس الوزراء خلال الشهر الفضيل، وذلك لاستقبال المصلين وإقامة الصلوات وأداء التراويح مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة بمحيط المساجد و تمهيد ورفع كفاءة الطرق المؤدية للمساجد تيسيرا على المصلين .

وفى ذات السياق أناب محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية فى ٥ مراكز  المنيا ، أبوقرقاص، العدوة، بني مزار، ديرمواس لافتتاح ١٢ مسجدا وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد عدد من المساجد بقرى ومراكز المحافظة حيث تم افتتاح ٥ مساجد بمركز المنيا هى مسجد المؤمن بتقسيم شادى بحى غرب مدينة المنيا والمغفرة  بالفواخر منشية الدهب بمجلس قروى صفط الخمار ومسجد الرحمة عزبة مجلى طوخ الخيل والرحمن بطوه ومسجد المهدى بيونس صميدة التابعة للوحدة المحلية لقرية دمشير و ٤ مساجد بمركز أبوقرقاص هي مسجد  التوبة والتوحيد وعباد الرحمن والسرو الكبير  ومسجدا بكل من مركز العدوة و بنى مزار و ديرمواس.

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حيث تم افتتاح مسجد الرحمة القبلى بعزبة مؤنس التابعة لقرية زاوية برمشا بمركز العدوة ومسجد الزراعيين بمركز بنى مزار ومسجد السلام بنجع عمار بمركز ديرمواس .
 

استقبال المصلين افتتاح ٥ مساجد التراويح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا خطة وزارة الأوقاف مديرية الأوقاف

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