تحت شعار «ابدأ مشروعك».. جامعة المنيا تُنظم ورشة عمل في الأشغال الفنية

نظمت إدارة النشاط الثقافي والفني والعلمي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا، ورشة عمل تعليمية في مجال الٱشغال الفنية، حرصاً من الجامعة ، برئاسة الدكتور عصام فرحات، على إكساب الطلاب المهارات المختلفة في العديد من المجالات التي تُمكنهم من البدء في مشروعات ميسرة، وتسويق منتجاتهم، لتدر دخلا لهم، ، شارك فيها عدد من الطلاب والطالبات بكليات الجامعة، حيث تمت الورشة على مدار خمسة أيام، قام بالتدريب فيها الدكتور عمرو محمد عبد السلام، أستاذ الأشغال الفنية المساعد بكلية التربية الفنية.

وخلال الورشة تدرب الطلاب على تنفيذ عقد المكرمية الأساسية، وتنفيذ وحدات ومعلقات، كما تعرف الطلاب على الخامات المستخدمة في أشغال المكرمية، وأسعارها، وأماكن بيعها، وكيفية تسعير الأعمال المنفذة حتى تكون نواة لمشروعات صغيرة يستطيعون القيام بها بطرق ميسرة.

قام بالإشراف على تنظيم الورشة، وليد عبدالقوي، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، و د.فاطمة صالح مدير إدارة النشاط الثقافي والفني وماجد ماهر، ورنده خليل، وصابرين أحمد، وهشام إبراهيم.