المناطق الأثرية بالمنيا تستقبل وفدا سياحيا من جنسيات أوروبية مختلفة

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الدولة المصرية تولى اهتماماً كبيراً بتنشيط قطاع السياحة ، استثماراً لما تحظى به مصر من مقومات سياحية متفردة، وما لديها من إرث حضاري وثقافي عريق وممتد عبر العصور التاريخية المختلفة، لافتاً إلى أن محافظة المنيا تزخر بالعديد من المعالم الأثرية بوصفها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار بعد محافظتي الجيزة والأقصر.

وأضاف المحافظ أن المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمنيا تواصل استقبال وفود أجنبية من جميع أنحاء العالم، حيث استقبلت المناطق الأثرية وفدا سياحيا أوروبيا شمل دول (ألمانيا ـ فرنسا - إنجلترا) وضم برنامج زيارة الوفد مناطق آثار بنى حسن وتونا الجبل وتل العمارنة، موجهاً الجهات المعنية بتسهيل الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة.