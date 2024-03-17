بث مباشر.. احتفالية الجامع الأزهر بالذكرى 1084 للتأسيس

يحتفي الأزهر الشريف، اليوم الأحد، بذكرى مرور (١٠٨٤) عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر، والتي توافق السابع من شهر رمضان المبارك من كل عام، بحضور أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، ولفيف من كبار علماء وقيادات الأزهر الشريف.

الأزهر يحتفي بالذكرى الرابعة والثمانين بعد الألف على تأسيس جامعه

وتتضمن الفعالية، التي تنطلق ظهر اليوم في رحاب الجامع الأزهر، مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تبرز تاريخ الجامع الأزهر وهيئاته العلمية والتعليمية المختلفة، ومساهمات أبرز شيوخه وعلمائه، ومواقف الأزهر من قضايا الأمة قديمًا وحديثًا، كما سيتم عرض فيلما وثائقيا عن الأزهر وتاريخه، وفي ختام اليوم ينظم الجامع إفطارًا جماعيًّا للمصلين.

"الأزهر منبر الوسطية والاعتدال" حملة عالمية احتفاءً باليوم العالمي للأزهر

أطلق فرع المنظمة بإندونيسيا، حملة عالمية بمناسبة مرور 1084 عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر، والتي توافق السابع من شهر رمضان المعظم من كل عام، تحت شعار "الأزهر منبر الوسطية والاعتدال"

تهدف الحملة العالمية إلى التعريف بدور الأزهر الشريف فى نشر الوسطية والاعتدال وصحيح الدين من خلال عدد من الأنشطة (ندوات ومحاضرات وتسجيلات مرئية) تقوم بها الفروع الخارجية علي مستوي العالم.

كما تهدف الحملة إلى تأكيد مواصلة الأزهر الشريف لدوره التاريخي العظيم منذ نشأته وحتى اليوم في نشر ثقافة السلام والتعايش الإنساني ونشر الدين السمح ليبقى دائما حصن حصين لكل المسلمين في شتى أنحاء العالم الإسلامي.

احتفال الجامع الأزهر

احتفال الجامع الأزهر

احتفال الجامع الأزهر

احتفال الجامع الأزهر

احتفال الجامع الأزهر

احتفال الجامع الأزهر

احتفال الجامع الأزهر

احتفال الجامع الأزهر