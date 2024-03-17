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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وجبة صيفية خفيفة.. طريقة عمل سلطة البطاطس النيبالية

سلطة البطاطس النيبالية
سلطة البطاطس النيبالية

قدمت منى لامسال، قرينة سفير جمهورية نيبال بالقاهرة، طريقة ومقادير عمل "سلطة البطاطس النيبالية"، وذلك في خطوات سهلة وبسيطة.
 

وكشفت منى لامسال، خلال لقاء لها لبرنامج “مطبخ ست الستات”، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية "شيرين سليمان"، عن المقادير لعمل “سلطة البطاطس النيبالية”، والتي جاءت على النحو التالي: 

كيلو بطاطس 
نصف كوب بسلة 
نصف كوب بصل أحمر مبشور 
نصف ملعقة كبيرة زيت الكانيولا 
ملعقة كبيرة بذور كزبرة 
ملعقة صغييرة بذور كمون 
ملعقة صغيرة بذور حلبة 
فلفل حار 
كركم 
ملعقة صغيرة ملح خشن

وتابعت قرينة سفير جمهورية نيبال بالقاهرة، أنه ببداية فصل الصيف في نيبال يتم عمل سلطة البطاطس بكثرة، مؤكدة أن معظم الوجبات في نيبال خفيفة ولا يتم وضع أي بهارات حارة.

منى لامسال جمهورية نيبال سلطة البطاطس النيبالية بطاطس بسلة بصل أحمر

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