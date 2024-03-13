تفيد في التئام الجروح.. طريقة عمل شوربة جوانو النيبالية الصحية

قدمت منى لامسال، قرينة سفير جمهورية نيبال بالقاهرة، طريقة ومقادير عمل شوربة جوانو النيبالية الصحية التي تساعد على التئام الجروح والخفيفة على المعدة.



وأوضحت منى لامسال خلال استضافتها مع الإعلامية شيرين سليمان مقدمة برنامج مطبخ ست الستات، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، مقادير عمل شوربة جوانو، عبارة عن «سمن، زيت، جوانو، بذور النانخة، بذور الحلبة، جنزبيل مفروم، فص ثوم مفروم، كركم، 2 كوب ماء، دقيق الأرز، ملح للتذوق، ملعقة صغيرة ملح خشن».



وكشفت قرينة سفير جمهورية نيبال، طريقة عمل شوربة جوانو الخفيفة على المعدة في خطوات سهلة وبسيطة على النحو التالي:



يتم وضع بذور الحلبة في سمن على النار ثم إضافة الجنزبيل مع التقليب قبل وضع الكركم ودقيقة الأرز بعد إذابته في 2 كوب مياه وإضافة الملح مع استمرار التقليب لتكون جاهزة خلال من 5 إلى 7 دقائق للتقديم.

