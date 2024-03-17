حرم سفير نيبال بالقاهرة توضح أهم أماكن الزيارة في الجمهورية

أكدت منى لامسال، قرينة سفير جمهورية نيبال بالقاهرة، أن من أشهر الأماكن السياحية في نيبال مدينة "بخارة"، وهي أكبر مدينة طبيعية موجودة في نيبال، إضافة إلى مدينة "شيتوان"، ومزارع الشاي الموجودة.

وقالت منى لامسال، خلال استضافتها مع الإعلامية شيرين سليمان مقدمة برنامج “مطبخ ست الستات”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن نيبال موجود بها أعلى قمة جبلية في العالم، وهي قمة "إيفرست"، مؤكدا أن أنسب وقت لتسلق الجبل خلال تلك الفترة حتى شهرين قادمين.

وأضافت قرينة سفير جمهورية نيبال بالقاهرة، أن الأولوية في نيبال للمناظر الطبيعية، إضافة إلى الحرف اليدوية المشهورة، خاصة في الملابس.