بالإجماع.. الحكومة الإسرائيلية توافق على إلغاء وزارة المخابرات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد: إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وافقت بالإجماع على إلغاء وزارة الاستخبارات، ونقل صلاحياتها إلى مكتب رئيس الوزراء.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة وافقت أيضا على تعيين الوزيرة جيلا جمليئيل في منصب وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا، بدلا من أوفير أكونيس الذي كان يشغل منصب وزير الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الذي عين في منصب القنصل الإسرائيلي في نيويورك.

وشكرت الوزيرة جمليئيل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على التعيين، وقالت إنه "في ضوء التحديات السياسية والمتعلقة بالميزانية في هذا الوقت، قررت التخلي عن منصبي كوزير للمخابرات، وإغلاق المكتب".

وفي نهاية عام 2023، دعا أعضاء الكنيست من حزب الليكود، إغلاق الوزارات الحكومية غير الضرورية على خلفية الحرب في قطاع غزة، وتخصيص أموال تلك الوزارات لإعادة إعمار مستوطنات غلاف غزة.

وفي نوفمبر الماضي، قررت جمليئيل توجيه موازنة من مكتبها بمبلغ 35 مليون شيكل لتعزيز قدرات الشاباك في المجالات المرتبطة بمواصلة الحرب على غزة، والمبلغ المذكور يشكل نصف ميزانية وزارة المخابرات لعام 2023، والتي بلغت 70 مليون شيكل.