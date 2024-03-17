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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

انهيار ابنة فاروق عيطة من البكاء أثناء تشييع جنازته

فاروق عيطة
فاروق عيطة

شيعت جنازة الفنان الراحل فاروق عيطة من مسجد السلام بمدينة نصر وسط حضور من المقربين.

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وحرص على حضور جنازة فاروق عيطة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وظهرت ابنة الراحل فى انهيار من البكاء الشديد.

ابنة فاروق عيطة 

أعلن نقيب الفنانين أشرف زكي عن وفاة الفنان فاروق عيطة، ويشيع غدا الأحد جثمان الفنان الراحل  من مسجد السلام، فيما يدفن جثمانه بمدافن الأسرة في مدينة نصر.

يذكر أن آخر أعمال فاروق عيطة هو مسلسل "على باب العمارة" أحدث أعمال watch it الأصلية بطولة الفنان حاتم صلاح، آية سماحة، ومحمد محمود، محمد عبدالعظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبدالواحد، بوسي الشامي، غادة طلعت، ساندى مراد، رامى عبد المقصودـ وعدد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات منهم: أحمد أمين، رحمة أحمد، محمود السيسي، مصطفى غريب وياسر الطوبجي.

تدور أحداث مسلسل على باب العمارة في إطار كوميدي حول شخصية عوض ابن أحد العمد في قرى الصعيد المتعجرف والذي يعاني والده من إسرافه وعدم مراعاته للثروة التي سيورثها لذلك قرر والده إرساله للقاهرة والعمل حارس للعقار كعمله في بداية حياته قبل تعيينه عمدة القرية، وتبدأ رحلته مع سكان العمارة حيث يواجه العديد من المواقف الكوميدية على مدار الحلقات.

اشرف زكي أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أعمال فاروق عيطة الدكتور أشرف زكى فاروق عيطة

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