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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

زهقت من لعب دور الضحية.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والتمثيل

ريهام سعيد
ريهام سعيد

نشرت الإعلامية والفنانة ريهام سعيد تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، تعلن فيه اعتزال الفن والإعلام مؤقتا.

وقالت ريهام سعيد: “سأختفي لمدى طويلة حتى تعود  لي روحي ونفسي وطموحاتي، أشباه البشر كتير اوي وأنا زهقت من لعب دور الضحية، بس أنا فعلا بيتضحك عليا سهل اوي ومش عارفة أتعامل مع حد، كله يالا نفسي وأنا محدش شاف مني غير كل خير”.

وأضافت: “الفترة اللي فاتت مريت بحاجات كتيرة اوي وتعرضت للتشويه مش بس الشكل والسمعة كمان. قبل تشويه الشكل 8 سنين من تشويهي عشان أقع، حرب غريبة عشان ماشتغلش  في الإعلام وفي التمثيل من مين معرفش. تعبت خلاص  من الحروب غير المبررة، الناس شريرة اوي اوي ليه؟؟؟؟ تعبت من الغيرة والحقد تعبت، أنا حبيت وأخلصت في كل حاجة عملتها في حياتي، مش حاسة إن دي النهاية، حاسة إن جزائي موجود وموجود في الدنيا مش بس في الآخرة”.

ريهام سعيد 

ريهام سعيد 

وقد شاركت الإعلامية ريهام سعيد للمرة الأولى بموسم الرياض لتقديم فقرة  الشاب المصرى الموهوب أحمد البرنس، من ذوى الهمم، خلال حفل النجمة مى فاروق ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك عقب تلبية المستشار تركي آل الشيخ لنداء ورغبة الشاب الموهوب والذى تلقاه عبر برنامج "هى وصبايا".

فى البداية، قام مقدم الحفل سامي جميل بالكشف لجمهور موسم الرياض عن خلفية مشاركة أحمد البرنس فى احتفالية الليلة بعرض فقرة مسجلة للإعلامية ريهام سعيد من برنامجها "هي وصبايا"، وجهت فيه كلمة شكر  للمستشار تركي آل الشيخ لما حققه فى المملكة  من طفرة لصناعة وإثراء الفنون والترفيه على جميع المستويات، خاصة ما يمتلكه من طيبة فى“جبر الخواطر”.

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