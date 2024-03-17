البورصة تخسر 27 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد

خسر رأس المال السوقي 27 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع ليغلق عند مستوى 2.038 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهمًا مقيدة بالبورصة بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 31061 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 37698 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 13237 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 6819 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 9767 نقطة.