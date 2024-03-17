أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد، أول الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 31668 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 38610 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 13494 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.49% ليصل إلى مستوى 6987 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.47% ليصل إلى مستوى 10018 نقطة.