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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 15 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الخميس

صدى البلد

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الخميس، آخر الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.065 تريليون جنيه.  

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 31316 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 38215 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 13345 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 6884 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 9873 نقطة.

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