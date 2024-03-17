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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

فستان وتاتو.. درة تستعرض جمالها على البحر| شاهد

درة
درة

شاركت الفنانة درة، متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة. 

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وتألقت درة، على البحر مرتديه فستان أنيق باللون الأبيض ذا تصميم مختلف وجذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت درة، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت درة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة مع رفع خصلات بسيطة لتكشف عن جمالها. 

وإليكم صور درة 

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