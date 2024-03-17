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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش السوري يقضي على 22 مسلحا معظمهم من جنسيات أجنبية

الجيش السوري
الجيش السوري

أفادت وكالة "سبوتنيك" الإخبارية الروسية، بأن الجيش السوري قضى على 22 مسلحا معظمهم من جنسيات أجنبية عدة، خلال اشتباكات عنيفة مع وحداته المرابطة في ريف حلب الغربي، شمال البلاد.

وذكرت الوكالة الإخبارية الروسية، إن مسلحي فصيل "العصائب الحمر" في حلب شنوا هجوما عنيفا، فجر اليوم الأحد، على نقاط الجيش عند محور منطقة "قبتان الجبل" بريف حلب الغربي، لينتقل المشهد الميداني إلى اشتباكات ضارية على طول خط التماس في المنطقة.
 

وتوافرت معلومات من مصادر ميدانية نقلتها "سبوتنيك"، تشير إلى أن الجيش السوري استقدم تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محور العمليات تزامناً مع ارتفاع وتيرة الاشتباكات، وسط قصف مدفعي وصاروخي كثيف استهدف خطوط إمداد المسلحين الخلفية في المنطقة.

وتؤكد المعلومات المتوافرة أن ما لا يقل عن 22 مسلحا من "العصائب الحمر" قتلوا برصاص الجيش السوري، غالبيتهم الساحقة من جنسيات أجنبية، كما تم تدمير 4 سيارات دفع رباعي مجهزة برشاشات ثقيلة.

اشتباكات عنيفة الجيش السوري اشتباك

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