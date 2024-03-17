بلجيكا تعلن تقديم المزيد من الاستثمارات وفرص العمل لمصر

تحدث رئيس وزراء بلجيكا والرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي ألكسندر دي كرو، خلال القمة المصرية الأوروبية عن الشراكة الاستراتيجية مع مصر.

قال رئيس وزراء بلجيكا والرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي ألكسندر دي كرو، إنَّالشراكة الاستراتيجية التي يتمّ مناقشتها في الاتحاد الأوروبي ستؤتي ثمارها، إذ يتطلع الاتحاد الأوروبي لمثل تلك الشراكة للاستثمار وتوفير فرص العمل وتعزيز قدرتنا وطاقتنا والوفاء بتطلعات الشعوب.

وأضاف أنَّ عدم الاستقرار الذي نشهده يجعلنا في حاجة لمثل تلك الشراكة، وهناك العديد من الأشياء التي يمكن أن نتشارك فيها على المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي وكذلك شركاء من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية، مبينا أنَّ الهجرة غير الشرعية موجودة بالفعل وهي أزمة كبيرة بجانب أزمة الاتجار في البشر، وهو أمر لابد من الحد منه والقضاء عليه.

وأضاف رئيس وزراء بلجيكا قائلا: "سندعم مصر في جهودها المحورية للقضاء على أسباب الهجرة غير الشرعية".

وأوضح رئيس وزراء بلجيكا أن مصر شريك أساسي في جهود التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غـ ـزة.