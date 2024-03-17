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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس قبرص: نفخر بالشراكة المصرية والاتحاد الأوروبي

السيسي
السيسي

قال رئيس قبرص، نيكوس خريستودوليدس، إن اليوم يشهد انطلاق الشراكة الاستراتيجية ما بين مصر والاتحاد الأوروبي، متابعًا: «شكرًا للرئيس السيسي، على هذه الوثيقة بالغة الأهمية»، لافتًا أن قبرص ليست الأقرب إلى مصر في الاتحاد الأوروبي، إنما تتقاسم مع مصر صداقة تاريخية.

وأضاف خريستودوليدس في كلمته بمؤتمر صحفي ونقلته قناة «إكسترا نيوز»، على الهواء، أن الشراكة مع مصر أصبحت شراكة حقيقية واستراتيجية، تقوم على أسس قوية وتتعلق بالصداقة فيما بين الدولتين، متابعًا: «إدراكًا للدور المحوري لمصر في استقرار المنطقة».

وأشار إلى أن قبرص تفخر بأن تشهد على الشراكة المصرية والاتحاد الأوروبي، وإن العقد الذي وقع منذ قليل هو بداية العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

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