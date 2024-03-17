هل يحب الله الفقراء أكثر من الأغنياء؟.. مصطفى ثابت يجيب

أجاب الدكتور مصطفى ثابت، الباحث فى العلوم الشرعية والفلسفة الإسلامية، على سؤال هل الله يحب الفقراء أكثر من الأغنياء وهل الفقر أفضل من الغنى؟.

وقال الباحث فى العلوم الشرعية والفلسفة الإسلامية، اليوم الأحد: "الله مش بالضرورة يحب الفقير أكثر من الغنى، لكن الله يحب العبد الذى يطيع أوامره، ويتقى، لما ربنا يقدر على الإنسان الفقر والعوز يبقى الشرع كلف النسان ده بالسعى والصر وعدم التواكل على الناس، حتى لا يكون الفقر سبب فى محرمات من السرقة وشهادة الزور".

وتابع: "لما يكون الإنسان غن؛ يبقى مكلف بالشكر وإخراج الزكاة وأن يشعر إن ربنا من عليه، والقرب من الله هو سمة أساسية في حالتي الفقر والغنى"، لافتا إلى أن فقراء المسلمين سيدخلون الجنة قبل أغنيائهم، لأن حسابهم أقل عن الأغنياء".