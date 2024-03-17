هل يجوز الوضوء في الحمام دون ملابس خلال رمضان؟.. الإفتاء توضح

يرغب البعض وهو يستحم فى الوضوء، وحينئذ يكون عاريا دون ملابس، فيسألون هل يجوز الوضوء فى الحمام بدون ملابس؟، فى هذا الصدد قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، لا مشكلة فى الوضوء فى الحمام دون ملابس، فالوضوء هو إزالة المانع من صحة الصلاة، ولا يشترط فيها أن يكون المسلم مستور البدن.

وأشار الورداني إلى أن فكرة أنه ليس في ذلك حياء من الله، فهذا صحيح، ولكن ليس معنى ذلك أن الوضوء يصبح باطلًا أو ناقص الثواب، فوضوئه صحيح، وليس فيه ما ينقص الثواب ولا إساءة الأدب، فإن أراد أن يفعل ذلك، فليتوضأ مادام وضوؤه كامل الأركان ومستوفي الشروط.

هل يشترط في الوضوء ستر العورة؟

أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه خلال فتوى مسجله له، مضمونة (هل يصح الوضوء بالملابس الخفيفة؟).

وأوضح، أن الوضوء بملابس أمر عادى لا حرج فى ذلك، فالوضوء من غير ملابس يجوز ولا حرج به، حيث أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة وشرط لخروجي أمام الناس.

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟

قال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوضوء لا يشترط فيه ستر العورة لأنه ليس صلاة فهو وضوء وطهارة من أجل الصلاة.

وأضاف "عثمان"، خلال فتوى مسجلة له، فى إجابته عن سؤال أحد المتابعين يقول فيه (هل يجوز الوضوء بدون ستر العورة؟)، قائلًا: أنه لا بأس أن يتوضأ الإنسان بعد استحمامه أو اغتساله من الجنابة وهو عارٍ غير مرتدٍ ملابسه وكذلك المرأة، مشيرًا إلى أن كشف العورة فى أثناء الوضوء ليس من نواقض الوضوء.

وتابع: يجوز الصلاة بذلك الوضوء بعد خروجه من الحمام.

واستشهد بأن النبى صلى الله عليه وسلم، كان يغتسل هو والسيدة عائشة رضى الله عنها من إناء واحد.