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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية تتفقد المنشآت الطبية

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية تتفقد المنشآت الصحية

أجرت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية سير العمل جولة تفقدية ببعض المنشئات الصحية بمنطقة شرق حيث تفقدت إدارة الثقافة الصحية - مركزي، وإدارة الثقافة الصحية - بشرق، ومكتب صحة سيدي جابر، وذلك استكمالاً لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية.

وخلال الجولة، تفقدت “ندا” سير العمل بإدارة الثقافة الصحية  مركزي و شرق ومتابعة خطة العمل وأهم المواضيع الصحية التي يتم توعية المواطنين بها.  

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وتوجهت وكيلة الوزارة لمكتب صحة سيدي جابر للوقوف على الوضع الانشائي للمبنى و الترميم المطلوب و تفقدت سير العمل واستخراج شهادات الميلاد و الوفيات وكذلك خدمات التطعيمات و خدمات تنظيم الأسرة المقدمة.  

رافق وكيل الصحة خلال الزيارة، الدكتورة  هناء عبد الرحيم، مدير عام الطب الوقائي والدكتورة عبير عنان، مدير عام منطقة شرق الطبية والدكتور ايهاب عمر مدير مكاتب الصحة، والدكتورة شريهان فؤاد مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال السياسي.

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