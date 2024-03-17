عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حزب حُماة الوطن بالإسكندرية يدشن مبادرة "المبدع الصغير" بدور الأيتام

إطلاق مبادرة المبدع
إطلاق مبادرة المبدع الصغير بحزب حماة وطن بالإسكندرية

 دشن حزب "حُماة الوطن" بالإسكندرية مبادرة تحت عنوان "المبدع الصغير" لاكتشاف الأطفال الموهوبين في مختلف الفنون بدور رعاية الأطفال الأيتام، وذلك في إطار الدور التنموي والثقافي للحزب في خدمة المجتمع بإطلاق المبادرات المختلفة تحت رعاية اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا وتوجيهات محمد السيد مجاهد أمين عام الحزب بالإسكندرية، وقيادة محمود عسكر الأمين العام المساعد وأمين تنظيم الحزب بالإسكندرية.

شهدت دار تسنيم لرعاية الأطفال الأيتام أولى فعاليات مبادرة الحزب بعد زيارة وفد من لجنة الثقافة والفنون لتعليم الأطفال مبادئ وأساسيات الفنون المختلفة، حيث تضمنت الفاعليات جلسة توعوية وتثقيف طبي القتها الدكتورة هالة عز الدين، عن أهمية نظافة الأسنان، أعقبها فقرة حكي للكاتبة أمينة الزغبي.

محافظ الإسكندرية: إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة وإيقاف أعمال البناء المخالف

عريس جديد.. التفاصيل الكاملة لسقوط شاب من الطابق 13 بالإسكندرية

كما شهدت فاعليات المبادرة تنظيم ورشتي عمل لاكتشاف المواهب الفنية بين أطفال الدار، الأولى ورشة لتعليم أساسيات الرسم للفنان إبراهيم فرحات، والثانية ورشة لاكتشاف مواهب التمثيل للمخرجة مي عبد الرازق، واختتمت المبادرة أولى فعالياتها بتوزيع الهدايا والحلويات وأدوات الرسم وفوانيس رمضان على الأطفال. 

ومن جانبه أكد محمد السيد مجاهد أمين عام الحزب بالإسكندرية،  أن المبادرة تأتي ضمن المبادرات الثقافية التي يطلقها الحزب، إيمانا بدوره التنويري والتثقيفي في المجتمع، بالإضافة إلى دعم الأطفال في دور الرعاية اجتماعيًا ونفسيًا وتعليميًا، مشيرا إلى أن الحزب يعي لدوره الهام في دعم الأطفال الأيتام، من خلال تثقيفهم وتوعويتهم واكتشاف وتبني الموهوبين منهم. 

وقالت الدكتورة سحر الشريف أمين أمانة اللجان النوعية، إن المبادرة تستهدف تهيئة المناخ الصحي للأطفال الأيتام واكتشاف مواهبهم وتنميتها على أيادي متخصصين في مختلف أنواع الفنون، لتوفير بيئة آمنة وداعمة لهم ليتمكنوا من النمو بشكل صحي وسليم، فضلا عن تحسين الحالة النفسية للأطفال وخلق أنواع من الأنشطة المختلفة لممارستها في أوقات فراغهم. 

وأضافت الدكتورة ندى يسري رئيس لجنة الفنون أن المبادرة تشمل تعليم الأطفال على العديد من الفنون منها التمثيل والرسم، وسرد الحكي وكتابة القصص القصيرة وذلك لتوسعة مدارك الأطفال وتحفيز طاقتهم الإبداعية.

الاسكندرية حماه الوطن المبدع الصغير الأيتام اكتشاف المواهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة القبض على مسئول وعشيقته في قضية رشوة أسوان الكبرى.. شاهد

لحظة ضبط الرقابة الإدارية لـ عشيقة مسئول كبير بقضية رشوة أسوان.. فيديو

شوف هتقبض كام| موعد صرف مرتبات الموظفين والمعاشات عن شهر أبريل

ملك الأرقام القياسية.. محمد صلاح يحقق إنجازا تاريخيا أمام مانشستر يونايتد

انتهاء فصل الشتاء رسميًا بهذا التوقيت|موعد إجازة شم النسيم والطقس المتوقع بالربيع

وفاه نجم الزمالك السابق .. تفاصيل

تفاصيل حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ| القصة الكاملة

حمو بيكا وكزبرة ضيفا برنامج رامز جاب من الآخر.. اليوم

ترشيحاتنا

آخر تسجيل صوتي لحبيبة الشماع ضحية سائق أوبر قبل وفاتها .. فيديو

استقرار أسعار نيسان سنترا 2024 الرسمية في مصر .. اعرف بكام

تحذير رسمي.. غرامة كبرى تنتظر مروجي الشائعات عن حبيبة الشماع

الانتخابات الرئاسية الروسية تلقي بظلالها على الأزمات الدولية

هيئة بحرية بريطانية: تلقينا تقريرا عن خطف قارب صيد يمني بخليج عدن

محامي حبيبة الشماع يعلن مفاجأة بشأن شركة أوبر.. تفاصيل مثيرة |فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير وقفطان.. رانيا منصور تثير الجدل في أحدث ظهور

سحورك عندنا.. فول بالطحينة مع بيض بالخضار

ملابس لافتة.. مي سليم تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

فستان محتشم.. هبة مجدي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

فيديو

قبل انتشار الخبر بفترة طويلة.. صابرين تتحدث عن انفصالها

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عدداً من المعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع وزارة الصحة تنظم عدداً من القوافل الطبية لخدمة المجتمع

فاقد للوعي وحالته صعبة.. ماذا يحدث للاعب أحمد رفعت؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ