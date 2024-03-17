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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استلف منه فلوس.. القصة الكاملة لإنهاء حياة شخص على يد عامل بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت الإسكندرية جريمة نكراء وحادث مروع هز شوارع المنتزه، حيث شهدت المنطقة التابعة لقسم شرطة المنتزه أول شرقي الإسكندرية، حادث قتـ.ـل، حيث أقدم عامل على إنهاء حياة صديقه بعدما أقرضه بعض النقود.

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بدأت أحداث القضية رقم 11374 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بالعثور علي جثة المجني عليه داخل شقته بدائرة القسم.

عقب ورود بلاغ إلى شرطة النجدة بالعثور علي جثة المجني عليه متوفى داخل شقته، كشفت التحقيقات أنه على إثر خلاف مالي بين المتهم “عامل”، وبين المجني عليه ، لكونه مدينا له بمبلغ مالي ، فقرر المتهم الذهاب إلى مسكن المجني عليه محرزا سلاحا أبيض، وطعنه طعنتين حتى فاضت روحه إلى بارئها واستولي علي منقولات المجني عليه، وتخلص من السلاح الأبيض المستخدم.

أضافت التحقيقات أن المتهم تخلص من المنقولات وباعها إلى المتهم الثاني، وعقب ذلك تحرر محضر بالواقعة.

وباشرت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم إلى المحكمة، التي قضت اليوم الأحد، بمعاقبة عامل بالإعدام شنقا، وذلك لاتهامه بقتل شخص شرقي المحافظة، وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، كما قضت بالسجن عامين للمتهم الثاني في القضية، وذلك عقب ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ابراهيم عبد الشافى رئيس المحكمة، وعضوية كل من  المستشار أحمد زكى المنوفي، والمستشار محمد عاطف مشالى، والمستشار أحمد حنفى عبد الجواد، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب.

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