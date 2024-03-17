متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي طالب قادة أوروبا بمنح فلسطين العضوية الكاملة بمجلس الأمن والأمم المتحدة

تحدث المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن انعقاد القمة المصرية الأوروبية، قائلا،: "الرئيس السيسي طالب الدول الأوربية بالتدخل لحل أزمة غزة".

وأضاف المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، خلال مداخلة هاتفية مع "الإعلامي أحمد موسي"، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة "صدى البلد"،: "الرئيس السيسي خلال الاجتماعات أكد على عدم السماح بالتهجير القسري للفلسطينيين، وأن مصر لن تمل أو تترك القضية الفلسطينية".

وكشف أن الرئيس طالب بمنح فلسطين العضوية الكاملة بمجلس الأمن والأمم المتحدة، مع حل الدولتين لأنه الطريق الوحيد لأمن الإسرائيليين والفلسطينيين، لافتا إلى أن: "الرئيس السيسي أكد أن الوضع في غزة لا يتحمله أي ضمير عالمي، والوضع الإنساني وصل لمرحلة الكارثة، وهناك مجاعة في القطاع".

وتابع أن جميع القادة الأوروبيين أكدوا أنها قمة تاريخية"، لافتا إلى أن: "مصر نجحت في تحقيق تحول في السياسات الأوروبية.. والعلاقات المصرية الأوروبية تقوم على الندية والشمولية لتحقيق التنمية"، متابعا: "هناك من يراهن على مستقبل مصر الجيد والأفضل".