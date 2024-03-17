متحدث الرئاسة عن القمة المصرية الأوروبية: الغرب يدرك حجم ودور مصر الرشيد

تحدث المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن انعقاد القمة المصرية الأوروبية، قائلا، "دول الاتحاد الأوروبي أدركت حجم دور مصر الرشيد".

وأضاف المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، خلال مداخلة هاتفية مع "الإعلامي أحمد موسي"، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة "صدى البلد"،: "جميع القادة الأوروبيين أكدوا أنها قمة تاريخية"، لافتا: "مصر نجحت في تحقيق تحول في السياسات الأوروبية".

وأشار: "العلاقات المصرية الأوروبية تقوم على الندية والشمولية تحقيق التنمية"، متابعا: "هناك من يراهن على مستقبل مصر الجيد والأفضل".