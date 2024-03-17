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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الرئاسة عن القمة المصرية الأوروبية: الغرب يدرك حجم ودور مصر الرشيد

المستشار أحمد فهمي
المستشار أحمد فهمي

تحدث المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن انعقاد القمة المصرية الأوروبية، قائلا، "دول الاتحاد الأوروبي أدركت حجم دور مصر الرشيد".

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الرئيس بيشتغل بقوة.. أحمد موسى: مشهد القمة المصرية الأوروبية لم يحدث على مستوى الإقليم إلا عندنا

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احنا السبب إن في استقرارهم.. تعليق قوي من أحمد موسى على القمة المصرية الأوروبية

وأضاف المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، خلال مداخلة هاتفية مع "الإعلامي أحمد موسي"، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة "صدى البلد"،: "جميع القادة الأوروبيين أكدوا أنها قمة تاريخية"، لافتا: "مصر نجحت في تحقيق تحول في السياسات الأوروبية".

 

وأشار: "العلاقات المصرية الأوروبية تقوم على الندية والشمولية تحقيق التنمية"، متابعا: "هناك من يراهن على مستقبل مصر الجيد والأفضل".

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