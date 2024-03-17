الرئيس بيشتغل بقوة.. أحمد موسى: مشهد القمة المصرية الأوروبية لم يحدث على مستوى الإقليم إلا عندنا

علق الإعلامي أحمد موسي، على القمة المصرية الأوروبية، قائلا،: "هذا المشهد لم يحدث على مستوى الإقليم إلا في مصر".

وأضاف "الإعلامي أحمد موسي"، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة "صدى البلد"،: "رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين تحدثت على مؤتمر استثماري عالمي منتصف العام الثاني بمشاركة مصر، وهذا يعني رؤية أوروبية لمصر في مجال الاستثمار الصناعي والزراعي والتبادل التجاري".

وتابع: "الاجتماع المغلق ناقش كل القضايا الأمنية والسياسية في المنطقة وعلى رأسها أزمة غزة وما يقوم به جيش الاحتلال بشأن الفلسطينيين".

وأوضح: "الاجتماع تناول أزمة قطاع غزة وما يحدث فيه، إضافة إلى مليارات الدولارات من الاستثمارات المتوقعة عن طريق الشراكة مع كبرى دول أوروبا".

وأشار إلى أن وجود دول الاتحاد الأوروبي في مصر اليوم؛ هو دليل على استقرار الدولة المصرية وقدرتها الاقتصادية الكبيرة في مواجهة التحديات الكبرى، معقبا: "الرئيس السيسي بيشتغل بقوة ومبيتكلمش كتير، وده اللي خلى أوروبا النهاردة تتكلم عن مصر، والعالم كله بيتكلم عن مصر مش أوروبا بس".