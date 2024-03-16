أشكر محمد أبو العينين.. أحمد موسى: تجاوزنا 7200 ساعة هواء في «على مسئوليتي»

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية والقدير إلى النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب على ثقته في برنامج على مسئوليتي.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" اليوم نحتفل بأول يوم في العام الـ 11 من برنامج على مسئوليتي ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" برنامج على مسئوليتي هو الأطول ومفيش برنامج استمر هذا العدد من السنوات بنفس المذيع والقناة ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" تجاوزنا 7200 ساعة هواء وهذا الرقم مفيش مذيع او إعلامي وصل له بمفرده".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" برنامج على مسئوليتي لم يتوقف منذ بدايته وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى والجمهور الذي وثق فينا ويتابعنا بكثرة"، مضيفا:" على مسئوليتي تعرض للهجوم منذ سنوات وحتى الان".