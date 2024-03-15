أحمد موسي ومصطفي بكرى أبرز الحضور .. تشييع جثمان شقيقة الإعلامي خيري رمضان من مسجد الشرطة .. فيديو وصور

وصل جثمان بركسام رمضان شقيقة الإعلامي خيري رمضان ووليد رمضان بمسجد الشرطة، بمدينة 6 أكتوبر، لصلاة الجنازة وتشييعها لمثواها الأخير.

وظهرت ملامح الحزن على الإعلامي خيري رمضان ورافقه عدد من الأهل والأصدقاء والشخصيات العامة.

وحرص على الحضور الاعلامي أحمد موسي والكاتب الصحفي مصطفى بكري، ومجدي الجلاد ومحمد الغيطي والفنان سامح الصريطي وخالد عبد العزيز وزير الرياضة الأسبق .



وكتب الإعلامي خيري رمضان على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك



إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

انتقلت الى رحمة الله شقيقتي بركسام رمضان، نائب رئيس تحرير جريدة الاخبار. زوجة المرحوم اسماعيل النقيب الكاتبالصحفى بالاخبار ووالدة أميرة وليلى النقيب وشقيقة الإعلامى خيرى رمضان وباسم وفريد رمضان وشقيقة سوزانرمضان زوجه الاستاذ عادل حنفى وهيام رمضان زوجه المحاسب صلاح النجار.

ستقام صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بمدينة ٦ أكتوبر غداً بعد صلاة الجمعة ١٥/٣. بناءً على وصية المرحومة يقتصرالعزاء علي تشييع الجنازة. نرجو الدعاء

اللهمّ اعف عنها و اغفر لها و ارحمها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة.

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