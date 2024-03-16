أحمد موسى عن حريق أستوديو الأهرام: اللي اتحرق الحارة الشعبية فقط|فيديو

علّق الإعلامي أحمد موسى، على حريق أستوديو الأهرام الذي اندلع صباح اليوم في أحد مواقع تصوير أحد المسلسلات.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد": "رئيس الوزراء تفقد موقع أستوديو الأهرام".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "اللي اتحرق في أستوديو الأهرام الحارة الشعبية فقط وليس أستوديو الأهرام نفسه".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "أشهر الأفلام والمسلسلات خرجت من أستوديو الأهرام التاريخي".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "لم يتم مس أستوديو الأهرام في الحريق، ووزيرة الثقافة أكدت هذا الأمر اليوم".