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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

احنا السبب إن في استقرارهم.. تعليق قوي من أحمد موسى على القمة المصرية الأوروبية

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسي، على القمة المصرية الأوروبية، قائلا،: "الاستقرار الأمني لدول أوروبا سببه مصر.. وإحنا السبب إن أوروبا تكون مستقرة".

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الغرف التجارية: القمة المصرية - الأوروبية تؤكد ريادة دور مصر إقليميا وعالميا

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أشكر محمد أبو العينين.. أحمد موسى: تجاوزنا 7200 ساعة هواء في «على مسئوليتي»

وأضاف "الإعلامي أحمد موسي"، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة "صدى البلد"،: "الشراكة مع أوروبا تشمل كل القطاعات الاقتصادية والسياسية والتجارية والاجتماعية والأمن، وهذا يعني أن العلاقة بين مصر ودول أوروبا تطورت كثيرا".


وأشار إلى أ،: "الاجتماع السباعي اليوم في القاهرة تحدث فيه القادة الأوروبيون عن قيمة ومكانة مصر، واستقرار بلادهم النابع من استقرار مصر".

وتابع: "العالم كله كان يتابع نتائج عمل 10 سنوات من العمل والبنية التحتية والاستقرار الأمني والفعالية"، موضحا: "توقيع الرئيس السيسي على وثيقة الإعلان السياسي المُشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة؛ لا يمكن يتخيل أحد أن يحدث إلا لو كانت مصر دولة قوية".

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