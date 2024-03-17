الغرف التجارية: القمة المصرية - الأوروبية تؤكد ريادة دور مصر إقليميا وعالميا

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القمة المصرية - الأوروبية، التي عقدت اليوم الأحد بالقاهرة، تمثل نقلة حقيقية في العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن القمة المصرية الأوروبية تشير إلى نجاح القيادة السياسية في استعادة دور مصر الريادي ومكانتها بين دول العالم.

أضاف أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن القمة تهدف إلى رفع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، من أجل تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المشتركة، مشيرا إلى أن القمة المصرية الأوروبية تضع على رأس أولوياتها عدة ملفات، منها الملفات العلاقات السياسية، ومكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي، وملفات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والهجرة، وأيضا مناقشة الأوضاع الإقليمية وخاصة الحرب في قطاع غزة.

وأشار أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، إلى أن الأرقام الخاصة بالاستثمارات بين مصر والاتحاد الأوروبي، تعكس نموا مستمرا خلال الفترة الراهنة، حيث تشهد الصادرات والواردات تزايدا ملحوظا، مما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وإمكانات التعاون المستقبلية، كما تعكس هذه الاستثمارات الزيادة في الثقة بالاقتصاد المصري، وفرص الاستثمار المتاحة، وتعزز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة.

قدرة مصر في تحقيق الاستقرار الإقليمي

وتابع رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، إلى أن قدرة مصر الكبيرة على تحقيق الاستقرار الإقليمي، يمثل أهمية قصوى لكل دول أوروبا، خاصة أن إقليم الشرق الأوسط هو الأكثر اضطرابا منذ سنوات، وذلك على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والممتدة منذ السابع من أكتوبر 2023، لافتًا إلى أن الموقف الأوروبي متقارب كثيرا مع الموقف المصري بشأن إدانة العمليات العسكرية الإسرائيلية، والدعوة إلى توسيع وتيرة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وسرعة وقف إطلاق النار.