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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية مستهل تعاملات اليوم الإثنين

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية الأثنين

ننشر خلال السطور التالية، حركة بيع وشراء العملات الأجنبية اليوم الاثنين 18 مارس 2024، وفقا لآخر تحديثات من البنك المركزي، وبنكي مصر والأهلي.

 أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الاثنين

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الاثنين نحو 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع

ووصل سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم إلى 51.40 جنيه للشراء و51.62 جنيه للبيع

بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم نحو60.15 جنيه للشراء و60.43 جنيه للبيع

واستقر سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم 53.40 جنيه للشراء 53.70 جنيه للبيع .

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم الاثنين

سجل سعر الدولار الأمريكي 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع. للبيع وفقا لآخر تحديث في بنك مصر 

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم نحو 51.37 جنيه للشراء و51.60 للبيع.

بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم 60.13 جنيه للشراء و60.40 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم  53.37 جنيه للشراء 53.68 جنيه للبيع .

أسعار العملات في البنك المركزي اليوم الاثنين

سجل  سعر الدولار الأمريكي وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي مسجلا 47.18 جنيه للشراء و 47.32 جنيه. .

وصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم إلى51.37 جنيه للشراء و 51.54 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم 60.11 جنيه للشراء و60.30 جنيه للبيع 

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم 53.38 جنيه للشراء 53.56 جنيه للبيع.

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