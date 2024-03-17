ضرب نفسه بالنار في الشارع .. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة عامل الجيزة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، كواليس انهاء شاب لحياته بطلقة في الرأس بمنطقة فيصل في الجيزة.

تفاصيل انهاء عامل حياته في الجيزة

حيث كشفت تحريات أجهزة مباحث الجيزة، التي أجريت برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الشاب المتوفي في العقد الثالث من العمر عامل ويمر بأزمة مالية بسبب ديون كبيرة عليه حيث أنهى حياته بسبب ذلك.

وشرحت التحريات التي أجريت برئاسة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن المتوفي قام بإنهاء حياته بطلقة في الرأس بسبب مطالبة الديانة له بالأموال المديون بها مما جعله ينهى حياته للتخلص من الديون.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بقيام شخص بالتخلص من حياته في منتصف الشارع بنهار رمضان في فيصل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة لكشف الملابسات.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة مباحث الجيزة، العثور على جثمان شاب به طلق ناري في الرأس وتم إيداع الجثمان مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، وجرى تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.